Hilaria und Alec Baldwin verrieten Baby-Geschlecht

Alec Baldwin nach tödlichem Unfall am Set unter Druck

Alec Baldwin steht nach dem Tod einer Kamerafrau am Set seines Films „Rust“ im Oktober unter Druck. Bei dem Dreh hatte sich ein Schuss gelöst. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel gesteckt hatte.