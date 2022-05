Einbrecher stahl Geld und Schmuck aus Wohnungen

Der noch unbekannte Täter schlug am Montag zwischen 7.20 und 13.50 Uhr zu. „Er gelang in beiden Fällen durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in das Innere der Wohnräumlichkeiten“, heißt es von der Exekutive. Daraus stahl er Bargeld und Schmuck. Durch die Taten entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.