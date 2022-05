„Jeder Mensch braucht Anerkennung und Respekt“

Einmal im Jahr verwandelt sich der Kursalon Hübner zum buntesten und liberalsten Ballsaal der Stadt, wo wirklich jede und jeder willkommen ist. Die Kleiderordnung ist dabei genauso frei wie die Gäste. Kein Wunder, dass der Ball auch in diesem Jahr wieder ausverkauft war. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden die Lebensfreude, die Buntheit unserer Gesellschaft und das Miteinander. Unter dem Motto „Be Our Ally“ hat sich somit jede und jeder zur/zum Verbündeten am 14. Diversity Ball gemacht.