Kunstkrimi um gestohlenes Ölgemälde geklärt

Rückblick: Vor 47 Jahren, im Jahre 1975, erbeuteten Kunstdiebe bei einem Coup in der italienischen Region Marken unweit der Hafenstadt Ancona ein Ölgemälde des berühmten Renaissance-Malers Jacopo da Ponte. Bei dem Einbruch in das Museum Piersanti in der 10.000-Einwohner-Gemeinde Matelica fiel den Tätern dabei das historische Werk in die Hände, das die Grablegung Christi zeigt. Der Künstler da Ponte nannte sich Bassano und lebte von 1515 bis 1592.