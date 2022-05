Auf Rücken von Mustangs 5000 Kilometer durch USA

Früheres Leben wurde komplett umgekrempelt

Endlweber, die vor 15 Jahren noch als Unternehmensberaterin in Wien arbeitete, sagt: „Alles hat sich geändert. Von der Großstadt in die Wildnis, vom Team-Meeting zum Lagerfeuer, von der Komplexität zur Einfachheit. Aber es war ein guter Tausch.“ Die 48-Jährige unterstreicht: „Wir sind Millionäre an Zeit. In meinem alten Leben war die Zeit in kleine und kleinste Teile zerstückelt. Mein Kalender voller Termine und Abgabefristen schien mich manchmal regelrecht zu erdrücken, ließ keinen Freiraum für Spontanität.“ Zu der Form des Reisens sagt sie: „Wir leben ganz im Hier und Jetzt. Nichts, was war oder kommt, scheint von irgendeiner Bedeutung zu sein. Nur der Moment ist wichtig.“