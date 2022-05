Abzocke? „Radarbox-Kampf“ in kleiner Gemeinde

Obwohl die sechs Blitzer erst seit Oktober des vergangenen Jahres in Betrieb sind, sind sie bereits eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinde geworden. Dass mehr Kontrollen notwendig waren, bestreitet niemand – denn vor der Aufstellung wurde der Verkehr bereits überwacht. Von den 90.000 Fahrzeugen seien 50.000 zu schnell dran gewesen, wird betont. Das Geld darf sich die Gemeinde behalten, es soll in die Straßenerhaltung fließen. Ein konkretes Projekt gibt es bereits: ein Gehweg beim neuen Kindergarten in der Eggendorfer Straße.