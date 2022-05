Jetzt ist am Murhof ein ernstes Wort nötig

Samstag hatte er bei den Riegler & Partner Legends die Führung übernommen, er gab sie am Finaltag nicht mehr her! Der Schotte Euan McIntosh krönte sich mit zehn unter Par zur Murhof-Legende. Für Lokalmatador Markus Brier waren es hingegen gebrauchte Tage. Nur Platz 36 - wieder klappte es nicht dem Heimsieg auf der Legends Tour. Die nächstes Jahr vermutlich wieder am Murhof über die Bühne gehen wird. „Die Legends Tour möchte unbedingt wiederkommen. Es wird Gespräche geben, ich bin jedenfalls guter Dinge, dass wir auch 2023 die Legenden am Murhof sehen werden“, meint Organisator Gary Stangl. Und auch die Legenden selbst sind Feuer und Flamme für den idyllischen Platz.