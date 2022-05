Dieser Kärntner Knipser hat mehr Tore als Spiele!

ASK spekuliert mit Regionalliga-Aufstieg

Doch Dellach/Gail will bekanntlich nicht aufsteigen, müsste als Meister in die Unterliga runter. ASK würde den Regionalliga-Platz nehmen. „Ja! Sportlich und infrastrukturell passt es, klar müsste noch das Finanzielle geklärt werden“, so Trainer Didi Thuller nach der verdienten 1:2-Pleite in Gmünd.