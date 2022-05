Wiener Millionen-Derby! „Sie müssen, wir wollen“

Prestige, Ehre, Stolz - in einem Derby steht immer viel auf dem Spiel. Heute noch mehr: Es geht um Millionen! Denn Wiens Nummer eins winkt Liga-Rang drei. Und der lässt die Chance auf die Europa League offen, garantiert einen Fixplatz in der Gruppenphase der doch nicht so kleinen Conference League. Dort, wo der LASK in dieser Saison sieben Millionen Euro lukrierte, allein 2,9 Millionen Startgeld.