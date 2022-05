Kosten der Mini-U-Bahn sorgen für Diskussion

Lukas Rößlhuber fürchtet, dass das Ende der finanziellen Fahnenstange noch nicht erreicht ist. „Nur am Papier sind die Planungen jetzt schon um rund 50 Millionen Euro teurer geworden. Was kommt noch?“, fragt er. Auinger fürchtet ebenfalls weitere Kostensteigerungen und verweist auf einen ähnlichen Fall beim U-Bahn-Ausbau in Wien.