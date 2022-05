Didi Kühbauer: „LASK ist jetzt mein Klub“

Die ersten vier Tage von Didi Kühbauer als neuer Trainer des LASK waren eine Hochschaubahn der Gefühle: Von den Fans in den sozialen Netzwerken nicht gerade freundlich empfangen, wurde am Mittwoch von einem großen Fanklub sogar ein Platzsturm in Pasching angekündigt. Falls die Linzer heute gegen Hartberg im Rückstand liegen würden.