Ablöse? „Kanzler hat alle Gerüchte ausgeräumt!“

Laura Sachslehner hat zuletzt in der Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich auf Volkes Stimme gehört. „Es gibt große Sorgen“, sagt die ÖVP-Generalsekretärin beim „Club 3“. Corona, Ukraine und zuletzt besonders die Teuerungen machen den Menschen Sorgen. Sachslehner: „Wir können nie 100 Prozent abdecken. Wir schauen aber, dass mehr im Börserl bleibt.“ Die 27-Jährige sagt: „Österreich ist eines der Länder, die am schnellsten gehandelt haben in der Krise. Wir nehmen umgerechnet zehnmal so viel Geld in die Hand wie Deutschland.“