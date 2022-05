„Korruption führt zu Extremismus in Gesellschaft“

Korruption im politischen Umfeld, vermeintliche Einflussnahme auf Staatsanwaltschaften, interne Streitereien: Das heimische Justizsystem ist zuletzt gehörig ins Gerede gekommen. „Politische Korruption führt zu Politikverdrossenheit in der Bevölkerung und fördert letztlich den Extremismus in unserer Gesellschaft“, sagt dazu Cornelia Koller, die Präsidentin der Vereinigung österreichischer Staatsanwälte, in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die Politik sich bediene, senke das auch die eigene Hemmschwelle, sich zu bereichern. Es müsse somit alles aufgedeckt werden und das Justizsystem zum Teil neu aufgesetzt werden, um politische Einflussnahme auf diese Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu verhindern.