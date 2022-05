Tirol investiert 1,5 Mio. Euro in „Life Sciences“

140 Langzeitarbeitsplätze in Tirol geschaffen

Um im Bereich Life Sciences in der weltweiten Liste an die Spitze zu klettern, unterstützt das Land das ADSI bis 2024 jährlich mit 500.000 Euro, in Summe also 1,5 Millionen. Es handelt sich dabei um die vierte Förderung in Folge. Dank dieser sowie lukrierten Drittmitteln in Höhe von 60 Millionen Euro wurden bereits 140 Langzeitarbeitsplätze in Tirol geschaffen. Doch nicht nur das! Auch attraktive Industriepartner aus dem In- und Ausland konnten ins Land geholt werden. „Das verschafft dem Standort einen enormen Wettbewerbsvorteil“, freut sich der Wirtschaftslandesrat.