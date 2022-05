LASK gibt Kapazität des neuen Stadions bekannt

In der Fußball-Bundesliga hat der LASK zwar aktuell viel Mühe, einen Europacupstartplatz zu ergattern. Doch in Linz denkt man bereits freudig an den Februar 2023, für den die Eröffnung des neuen Stadions geplant ist. In Anlehnung an die Gründung des Vereins im Jahr 1908 soll die neue Arena auf der Linzer Gugl - die bis zur Übersiedlung nach Pasching traditionelle Heimstätte - genau 19.080 Fans beherbergen können. Das gab der LASK am Donnerstag bekannt.