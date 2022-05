Leutschach an der Weinstraße ist Steiermarks größte Weinbaugemeinde und hat sowohl beim Wein wie auch in der Kulinarik wirklich viel zu bieten. Am 25. Juni (ab 14.30 Uhr) wird den Gästen beim Eory zum Traubenkogel beim großen Weinkulinarium wieder das Beste aus Küche und Keller kredenzt. Und das kann sich wirklich sehen und schmecken lassen, ist doch gerade Leutschach der südsteirische Hotspot mit den meisten Weingütern, ausgezeichneten Buschenschenken und hervorragender Kulinarik.