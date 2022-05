Eventstage lädt zu Feier im Zeichen der Inklusion

In Zusammenarbeit mit dem Land NÖ und dem Special-Needs-Team Krems-Wachau, mit Obmann Hans-Peter Pressler öffnen die Eventstage-Betreiber Benjamin und Lukas Aigner jenen die Türen, denen im Alltag noch zu oft Türen verschlossen bleiben. Unter dem Titel „Grenzenlos“ steigt am 10. Juni das größte Inklusionsfest des Landes. Der Eintritt ist für Menschen mit und ohne Behinderung frei, der Reinerlös kommt dem Team zu Gute. „Das Fest stellt Menschen mit Behinderung dorthin, wo sie hingehören - in die Mitte der Gesellschaft“, lobt Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.