So werden Auto und Lenker fit für den Sommer

Winterreifen „fertig fahren“ keine gute Idee

Denn jenen, die ihre Winterreifen „fertig fahren“, sei meist nicht bewusst, dass es sich um ein gänzlich anderes Produkt handelt. „Winterreifen haben nicht nur ein gröberes Profil für den Schnee, sondern sind materialtechnisch so ausgelegt, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen geschmeidig bleiben. Durch diese Materialeigenschaft sind Winterreifen mit den hohen Temperaturen im Sommer deutlich überfordert“, mahnt Huber zur Vorsicht. Das Problem, das an heißen Tagen bei Winterreifen auftreten kann, ist, dass sie zu schmieren beginnen, was zu einem deutlichen Gripverlust und einem sehr hohen Verschleiß führt.