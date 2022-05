Schlusslicht Juniors OÖ besiegt Liefering mit 4:3

Die Juniors Oberösterreich haben am Dienstagabend erst zum dritten Mal in dieser Saison in der 2. Liga über einen Sieg jubeln dürfen. Das Schlusslicht setzte sich im Nachtrag in Pasching gegen den FC Liefering verdient mit 4:3 durch und rückte bis auf drei Punkte an den Vorletzten FC Dornbirn heran.