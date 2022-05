Einbrecher versuchte fünfmal Glück am selben Ort

Hunger und Dummheit.“ Auch Verteidigerin Elke Weidinger kann das Verhalten ihres Mandanten nicht schönreden. Aber: „Es ist coronabedingt viel zusammengekommen. Er hat seinen Job verloren und es ist zum Bruch mit der Familie gekommen.“ Der Weinbau-Arbeiter beteuert jedenfalls: „Ich wollte wirklich nur was zu Essen stehlen, ich hatte Hunger.“ Doch Richterin Barbara Schwarz lässt diese Ausrede beim Prozess am Dienstag nicht gelten: „Das Argument zieht nicht, nicht in Österreich – für Zigaretten hatten Sie Geld.“