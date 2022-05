Auer: „Da kannst du dir nur die Zunge verbrennen“

Lucas Auer ist am vergangenen Wochenende nahezu perfekt in die neue Saison gestartet. Beim Auftakt in Portimao fährt der Tiroler im ersten Rennen zum Sieg, im zweiten Wettkampf bremst ihn ein Missgeschick in der Boxengasse. Nachdem Auer speziell in der vorigen Saison gegen Ende hin starke Ergebnisse einfährt, zählt er in diesem Jahr zu den Titelhoffnungen. Bei der Zielsetzung hält er sich dennoch bedeckt und spricht auch von Verbesserungspotential. Aber er weiß auch: „Da kannst du dir nur die Zunge verbrennen“