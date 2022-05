Kanzig und Stapelfeldt bleiben in Salzburg

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat die Verträge mit Keegan Kanzig und Paul Stapelfeldt verlängert. Wie die Mozartstädter am Dienstag mitteilten, werden die beiden Verteidiger auch in der kommenden Saison für die Salzburger aufs Eis gehen. Der Kanadier Kanzig (27) zählte in der abgelaufenen Saison der ICE Hockey League zu den besten Verteidigern der Liga und erzielte in 61 Spielen zwei Tore und gab vier Assists.