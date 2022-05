Mann in Schanghai lebend in Leichenhaus gebracht

„Das ist Mord“

Das Video mit den blauweiß vermummten Mitarbeitern löste Empörung in sozialen Medien aus und galt vielen als weiterer Beweis dafür, was in dem seit Ende März geltenden Corona-Lockdown in der ostchinesischen Hafenstadt noch alles so schiefläuft. „Das ist Mord“, schrieb etwa ein Weibo-Nutzer neben einer Reihe anderer wütender Beiträge.