Kruse zieht über Magath her: „Bis Leute kotzen“

Frankfurt verlor 0:2

Drei Tage vor den Halbfinal-Rückspielen in der Europa League mussten Frankfurt und Leipzig gestern in der deutschen Bundesliga ran: Eintracht-Coach Oliver Glasner rotierte seine Startelf in Leverkusen gegenüber dem 2:1-Sieg bei West Ham an acht Positionen, ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger fehlte bei der 0:2-Niederlage verkühlt. Landsmann Konrad Laimer spielte bei Leipzigs 1:3 in Gladbach bis zur 80. Minute, Trainer Tedesco hatte fünf Änderungen vollzogen. Durch die Pleite flog Leipzig vorerst aus den Champions-League-Rängen.