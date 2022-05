Eintragungswoche: „Impfpflicht-NEIN respektieren“

in der Zwischenzeit hat zwar ein Hearing im Gesundheitsausschuss des Parlaments stattgefunden, freilich ohne greifbaren Ergebnis - aber immerhin sei nun wieder Bewegung ins Thema gekommen. Das ist auch der Grund, weshalb die Initiatoren nun zur Teilnahme am „Impfpflicht-NEIN respektieren“-Volksbegehren aufrufen - um zu zeigen, dass sich die Zivilgesellschaft nicht so leicht unter den Teppich kehren lässt. Ziel ist die neuerliche Beschäftigung des Parlaments mit dem strittigen Thema - noch dazu, wo die Impfpflicht in der Zwischenzeit bereits ausgesetzt wurde und „niemand mehr an sie glaube“. Die Eintragungswoche zum neuerlichen Volksbegehren hat am 2. Mai begonnen und läuft nun bis Montag 9. Mai.