Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Das Katzenpärchen Tobias (zwölf Jahre) und Günther (acht Jahre) suchen ein gemeinsames Für-Immer-Zuhause mit viel Zeit und Zuneigung. Beide sind grundsätzlich sehr zutraulich, bevorzugen aber Ruhe und Gemütlichkeit. Tobias und Günther tragen den felinen Herpesvirus in sich, daher werden die beiden nur gemeinsam, nicht aber zu anderen gesunden Katzen vergeben. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an katzenvergabe@tierquartier.at