Feuer auf öffentlichen Toiletten gelegt

Am Wochenende haben die Täter in der Damentoilette einen Papier-Handtuchspender in Brand gesetzt. Durch die Rußbildung kam es zu einem Sachschaden in noch unbekannter Höhe - zum Nachteil der Stadtgemeinde. Jetzt wird nach den Tätern gesucht. Die örtliche Polizei bittet um Hinweise. Bereits am 22. April ist es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Einen Zusammenhang schließen die Ermittler nicht aus.