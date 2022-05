Der Kampf gegen den Berg

Der eiserne Gigant lockt wieder mit spektakulären Bewerben inmitten der einzigartigen Naturkulisse. Sowohl für Wettkampf- als auch für Hobbysportler ist sicher das Richtige dabei.

Dirt Run (8 km am 16. 7., 16, 24 und 42 km am 17. 7.): Bis zu 60 in die einzigartige Natur integrierte Hindernisse warten - von Schlammteichen bis hin zu den größten Schwerlastkraftwägen.

Vertical Iron Sprint (16. Juli): Der extremste Bergsprint der Welt ist 180 Meter lang - mit einer Steigung von 97 Prozent!

Run & Nordic Walk (23. Juli): Das beliebteste Berglauf-Event feiert 20-Jahre-Jubiläum. Die 13 Kilometer lange Strecke führt durch aufgelassene Stollensysteme oder durch Europas modernstem Tunnelforschungszentrum.

Anmeldungen unter www.erzbergsport.at