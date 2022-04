Pflanzen des Jahres: Fruchtiges, blumiges Trio

Auf den ersten Blick könnte man meinen, bei „Pauli Pepper“ handelt es sich um eine Chili. Das Gemüse des Jahres ist allerdings eine Paprika. Besonders auf dem Grillrost entfaltet „Pauli“ seine wunderbaren Aromen. Die Früchte werden acht bis zehn Zentimeter lang und noch grün geerntet. Die Paprika reift jedoch leuchtend rot aus, wenn man sie an der Pflanze belässt und entwickelt im Geschmack eine leichte Schärfe. „Pauli Pepper“ mag es gerne warm und gedeiht im Beet wie auch in großen Töpfen. Am besten ist ein sonniger, windgeschützter Standort. Die Pflanzen sollten nicht zu eng gesetzt werden - und es muss auf eine regelmäßige Wasser- und Nährstoffzufuhr geachtet werden.