Unfalldrama: 3 Monate Haft für Olympiasieger Karl

„Ich übernehme die Verantwortung!“ - Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl zeigte sich vor dem Bezirksgericht in Zell am See einsichtig. Der 36-Jährige prallte am 30. Juni 2021 auf der Felbertauernstraße mit seinem Pkw gegen ein anderes Fahrzeug. Infolgedessen kam ein 70-Jähriger ums Leben, dessen Frau wurde schwer verletzt.