„Ich kann es selbst kaum glauben“

Im VFV-Cup Achtelfinale ging es am Dienstag und Mittwoch hoch her. Starke Dornbirn Juniors überraschten mit einem Sieg im Elfmeterschießen über Favorit Hohenems, auch der zweite Regionalligist Admira Dornbirn flog aus dem Cup. Zu Aufregung anderer Art kam es in der Partie Bizau gegen Rotenberg, das Spiel musste abgebrochen werden.