Nach dem 10. Coup flog die Autoschieberbande auf

Funkfrequenz abgefangen und aufgesperrt

Die Diebstähle der Pkw wurden mit sogenannten Frequenzverstärkern durchgeführt. Dabei werden die Signale der im Wohnhaus abgelegten Fahrzeugschlüssel mit elektronischen Geräten aufgenommen, verstärkt. Dadurch können die vor dem Wohnobjekt abgestellten Pkw in Betrieb genommen werden. Die Polizei erinnert, bei sogenannten „Keyless Go“ und „Keyless Entry“-Systemen besonders aufzupassen: „Bewahren Sie die Schlüssel solcher Systeme entweder in großer Entfernung zu den geparkten Fahrzeugen oder in speziellen Etuis für Abschirmung der Signale auf.“