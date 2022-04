Zwischen Verona und Salzburg: „Musik verbindet“

Salzburg und Verona verbindet einiges – etwa der Charme, umgeben von Bergen und Hügeln zu sein. Oder Wolfgang Amadeus Mozart, dessen erste Italien-Reise nach Verona ging. Dort war er bereits im Alter von 15 Jahren Kapellmeister, reiste im Laufe seines Lebens achtmal in den Westen Venetiens. Seit 49 Jahren sind beide Städte in einer Partnerschaft. Hauptverantwortlich dafür ist Margot Kapfenberger. Die 73-Jährige wuchs in Salzburg auf, lebt seit vielen Jahren in Verona. „Musik verbindet uns Menschen – im Geist und in der Seele“, weiß Kapfenberger, was auch die Städtepartnerschaft ausmacht.