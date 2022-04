Trotz Monster-Herbst: Sturm pfeift auf Stars!

Der Morgen graute bereits, als Sturms Vizemeister-Party sich dem Ende zuneigte. „Wenn wir jetzt nicht feiern, wann dann?“ fragte Sportchef Andreas Schicker zurecht. „Best of the rest“, wie Coach Christian Ilzer Platz zwei tituliert, wird man schließlich nicht alle Tage. Letztes Jahr verpasste man nur wegen der schlechteren Tordifferenz den Vize, diese Saison zeigt man Rapid und Co. den Auspuff, liegt zurzeit zehn Punkte vor der Konkurrenz. „In meinem ersten Jahr als Sportchef in Wr. Neustadt sind wir Dritter geworden, das war schon schön. Wie auch Platz drei mit Sturm im Vorjahr. Aber der Vize ist mein Karriere-Höhepunkt“, so Schicker. Platz zwei öffnet sogar die Tür in die „Königsliga.“ Denn: Nächste Woche wird die UEFA den Ausschluss aller russischen Klubs aus dem Europacup offiziell machen - Sturm muss dann erst in der dritten Quali-Runde zur Champions League einsteigen. Sollte dort das Aus kommen, steht die Ilzer-Elf noch immer fix in der Gruppenphase der Europa League.