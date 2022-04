Zu Gast bei den Alpensöhnen hoch über dem Halltal

Der Steig mündet in einen Weg – hier weiter auf dem Steig, der links unterhalb des Wegs abwärts verläuft (in der Folge stets am Steig bleiben). Sobald wir praktisch im Tal sind, geht es (ab hier leider unbezeichnet) rechts auf einem Fahrweg hinauf. Nach wenigen Metern links auf dem Fahrweg hinunter und an der Routengabelung rechts am Steig zum Bach. Der wird – ohne Brücke – archaisch überquert. Jenseits bringt uns ein Steig rasch zum bekannten Asphaltweg – darauf zurück zum Ausgangspunkt.