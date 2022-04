Thalhammer: „Es geht dort um Entwicklung“

Seit Ende November 2021 steht Ex-LASK-Trainer Dominik Thalhammer an der Seitenlinie des belgischen Erstligisten Cercle Brügge. Als er die Mannschaft übernimmt, ist das Team akut abstiegsgefährdet. Nach 34 Spieltagen steht der Klub im soliden Tabellenmittelfeld. Sprich: Thalhammer ist in Belgien angekommen. Im Krone-Sport-Talk mit Moderator Martin Grasl spricht der gebürtige Wiener über seine bisherigen Erfahrungen und Ambitionen für die nächste Spielzeit. Eine bereits seit fünf Jahren laufende Kooperation mit AS Monaco soll zusätzliche Qualität liefern. Der Coach selbst weiß aber, wie die Philosophie des Vereins aussieht. „Es geht dort um Entwicklung“, so Thalhammer, der den jüngsten Kader innerhalb der Jupiler Pro League trainiert.