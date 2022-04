Thorsteinn Einarsson: Wie ein Phönix aus der Asche

Im März erschien sein drittes Studioalbum

2015 startete die raketengleiche Musikkarriere des heute 26-Jährigen. Das bedeutete unter anderem Platz sechs in den österreichischen Album-Charts für seinen Debüt-Longplayer „1;“ und den Amadeus als „Songwriter des Jahres“ für den Hit „Leya“. Die bedeuteten aber auch den Beginn der „schlechten Phase“ in seinem jungen Leben. „Das musste ich ändern und ich glaube, ich habe mich in den vergangenen drei Jahren menschlich sehr verändert“, lautet die schlichte Zusammenfassung eines steinigen Weges, welcher Einarsson von Wien weg in das beschauliche und kraftspendende Gmunden führte.