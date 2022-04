Thiem in Kitzbühel? „Es sieht sehr gut aus“

Spielt Dominic Thiem bei den Generali Open in Kitzbühel in der letzten Juli-Woche? Turnierdirektor Alex Antonisch meint dazu im krone.tv-Studio - im Zuge eines Doppel-Talks mit SportUnion-Präsident Peter McDonald: „Es schaut sehr gut aus. Wir führen mit ihm laufend Gespräche - ich gehe davon aus, dass er in Kitzbühel spielt.“