Borussia Dortmund angelt nach nächstem Salzburger

Der Salzburg-Vertrag des Slowenen läuft noch bis Sommer 2026. In 33 Pflichtspielen in der laufenden Saison erzielte Sesko zehn Treffer und kam zudem auf sieben Assists. Am Mittwochabend traf er im Spitzenspiel gegen Sturm Graz, dennoch gingen die Bullen mit 1:2 als Verlierer vom Platz.