99ers: Wird in Graz bald Finnisch gesprochen?

Zwei neue Namen

Was die Legionärsposten angeht, soll in Graz der neue Trainer die Entscheidungshoheit haben. Wer der neue Coach ist, ist noch nicht bekannt. Mit dem Schotten Peter Russell haben sich die 99ers jedenfalls beschäftigt, allerdings ist es zu keiner Einigung gekommen. Zuletzt wurde wiederum über zwei weitere Trainerkandidaten aus Finnland getuschelt. Der eine wäre angeblich Matti Tiilikainen, zuletzt bei HPK in der heimischen Liga aktiv. Ein weiterer wäre Raimo Helminen - letzte Saison noch Trainer bei Pustertal. Er kennt die Liga also. Die brennende Frage, die sich nun stellt: Spricht man bald auch in Graz in der Kabine Finnisch?