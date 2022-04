„EU darf uns nicht die Butter vom Brot stehlen“

Antrag im Landtag folgt

In der Landtagssitzung am Donnerstag wird die ÖVP einen Antrag mit dem Titel: „Transparente Nährwertangaben, statt irreführendem Ampelsystem“ einbringen. „Wenn suggeriert wird, dass eine Tiefkühlpizza gesund und eine niederösterreichische Butter ungesund ist, dann fehlt mir dafür jegliches Verständnis“, erklärt Klubchef Klaus Schneeberger. Statt irreführender Tabellen brauche es laut ihm „eine Nährwertkennzeichnung mit Hausverstand“. Dafür will man sich bei der heimischen ÖVP nun auch in Brüssel stark machen.