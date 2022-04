Atomenergie: Welche Alternativen wären besser?

Mehr als 30 Jahre sind mittlerweile seit dem verheerenden Unfall, welcher sich am 26.4.1986 im Atomkraftwerk Tschernobyl ereignet hat, vergangen. Just Anfang des Jahres beschloss die EU-Kommission Atomkraft als klimafreundliche, zukunftstächtige und somit „grüne“ Energieform einzustufen. Welche alternativen Energieformen wären in den Augen unserer Leser eher wert gefördert zu werden und warum?