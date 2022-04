In Schlangenlinien mit dem Fahrrad durch die Stadt

Im Rahmen einer Fahrradlicht-Aktion des Kuratoriums für Verkehrssicherheit mit der Polizei stoppten Beamte am Montag gegen 19 Uhr einen Radler in Salzburg. Der alkoholisierte Mann (48) war laut Polizei in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Er hatte laut Alko-Test 1,2 Promille intus.