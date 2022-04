Tödliches Ehedrama in Tirol: Ortschef „bestürzt“

Nach der schrecklichen Gewalttat am Sonntag in Schwendt im Tiroler Unterland, bei der ein 70-jähriger Einheimischer seine Frau (68) ermordet haben soll und anschließend Selbstmord verübte, gingen am Montag die Ermittlungen weiter. Demnach wurde auch eine Waffe aufgefunden. Indes zeigt sich der Bürgermeister der Gemeinde „tief bestürzt“.