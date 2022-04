Gurgeltests: Land Tirol brach „Osterversprechen“

Es wurde vom Land Tirol groß angekündigt: Auch am Ostersonntag werden PCR-Gurgeltests ins Labor gebracht und ausgewertet. Darauf vertraute Stefan Brindlinger, als er am Ostersonntag gegen 13 Uhr zwei Proben im „Spar“ in Fügen einwarf. Die letzten Wochenenden, so erzählt der Tiroler, habe das jedenfalls immer geklappt. Aber ausgerechnet dann, wenn das Land Tirol groß ankündigt, dass es klappen würde – klappte es nicht. „Auf dem Weg ins Labor“ – diese Information bekam er immer wieder.