Geldstrafe für Ex-Bezirkshauptmann halbiert

Elf Jahre lang war Georg Wojak Bezirkshauptmann in Braunau und für seine Bürgernähe bekannt. Das wurde ihm zum Verhängnis. Weil er zwei Verwaltungsstrafen für Bürger aus der Amtskasse bezahlt hatte, wurde er angeklagt und wegen Untreue verurteilt. Der Oberste Gerichtshof bestätigte den Schuldspruch. Das Oberlandesgericht reduzierte nun aber die Strafe. Man habe dabei auch die Folgen der Verurteilung auf das Leben des Beschuldigten berücksichtigt, so die Vorsitzende des Richterinnensenates. Wojak hatte in seinen Schussworten betont, dass die größte Strafe für ihn sei, „dass ich nicht mehr für den schönsten Bezirk Oberösterreichs arbeiten darf.“