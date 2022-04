Unmut nach Florianifeier: Landespolitik enttäuscht

„Als Altbürgermeister und langjähriger Kommandant glaube ich, dass sich unsere Feuerwehr Brand-Laaben mehr Wertschätzung für ihre Arbeit durch das Land verdient hätte. Doch die Landesregierung glänzte durch Abwesenheit“, schrieb Leopold Daxböck in seinem geharnischten Brief an Landeschefin und Parteifreundin Johanna Mikl-Leitner.