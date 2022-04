Zwei tote Schlangen in einem Sackerl entsorgt

Der Königspython und die Kornnatter waren schon tot, als Werner Stangl vom Reptilien Notdienst am Abend zum Fundort eilte. „Die Tiere wurden einfach in einem Plastiksackerl entsorgt und in Miesenbach neben der Gemeindestraße im Graben abgelegt“, zeigt sich Stangl fassungslos. Eine Gewalteinwirkung von außen sei nicht erkennbar gewesen. „Die Schlangen wurden nicht mit dem Messer getötet.“ Weil sie aber sehr dünn wirkten, vermutet der Reptilien-Experte eine Unterversorgung und schlechte Haltung als mögliche Todesursache.