Sicherheitskampagne für Verkehr des Landes Tirol

Bewusstseinsbildung durch einen Folder sowie auf Online-Kanälen - so will das Land auf viel befahrenen Streckenabschnitten für Entlastung und mehr Sicherheit sorgen. „Die großen Traktoren wirken insbesondere für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende im Ortsgebiet oft beängstigend. Mit der Kampagne wollen wir, über die Geltung der gesetzlichen Verkehrsvorschriften hinaus, auf ein rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr hinwirken und alle am Verkehr Beteiligten für eine gegenseitige Rücksichtnahme sensibilisieren“, sagen LHStvin Ingrid Felipe und LHStv Josef Geisler.