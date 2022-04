Pischelsdorf-Rom: Steirer pilgert für die Ukraine

Ende Mai kommt Almer an seinem Ziel an

Die Vorfreude auf den letzten großen Abschnitt der Via Francigena ist Schrittmacher auf den letzten 500 Kilometern. Die führt von Siena durch die südliche Toskana und die Region Latium nach Rom. Ende Mai soll das Ziel am Petersplatz erreicht sein. Und dann geht es wieder zu Fuß retour? „Nein, mein Freund wird mich in Rom abholen und mich mit dem Auto nach Hause bringen. Das lange Sitzen im Auto wird wahrscheinlich beschwerlicher als das Pilgern selbst“, lacht Almer, der schon die nächste Pilgerreise geplant hat. „Gleich im Anschluss geht es mit der Verwandtschaft nach Mariazell - das wird dann eher ein Spaziergang.“